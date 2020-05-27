Ankara Sincan Belediyesi bayramda yoğundu! Vefa Ekipleri Yüzlerce Kişiye Yardım Etti

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için Sincan Belediyesi ekipleri bayramda da iş başındaydı. Koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele veren Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla bayramda yoğun denetimler yaptı, vatandaşların ihtiyaçları karşılandı, yeşil alanlara bakım yapıldı, yollar onarıldı. Bu arada sokak hayvanları da unutulmadı.

Koronavirüse karşı büyük bir titizlikle çalışma yürüten Sincan Belediyesi ekipleri bayramda da boş durmadı, çalışmalarına devam etti.

Vefa Ekipleri Yüzlerce Kişiye Yardım Etti

Sincan Belediyesi vefa destek ekipleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor. Ekipler 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde büyüklerimizden gelen 507 talebi yerine getirdi.

Sincan’da Zabıta Ekipleri Pastaneleri Denetledi

Zabıta ekipleri ilçedeki pastaneleri denetledi, çalışanların kılık kıyafeti ile mekan ve üretim araçlarının temizliğine kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken hijyen kuralları çalışanlara tekrar hatırlatıldı. Maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulunan ekipler kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguladı. Bayram sürecinde açılış ve kapanış saatleri konusunda da işletmeleri bilgilendiren zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Sincan’ın Her Yanı Pırıl Pırıl

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamaları için bayram öncesinde olduğu gibi Ramazan bayramı boyunca da temizlik çalışmalarına devam etti. Ana cadde ve sokaklardan uzak mahallelere kadar her yer temizlendi, dezenfekte edildi. Cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra boş araziler yabani ot ve atıklardan arındırıldı. Ayrıca yeşil alanlara bakım yapıldı, çimler biçildi, gerekli alanlar dezenfekte edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu.

Lale Caddesi’nde Onarım Çalışmaları

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların can güvenliğini korumak, ilçenin estetik görünümünü arttırmak amacıyla kaldırım yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Lale Caddesi’nde yoğunluk sebebiyle oluşan göçüklerin bakım ve onarım işleri tamamlandı. Vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sevimli Kediye Yardım Eli

Ekipler sokak hayvanlarının mama ve sularını da eksik etmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Sincan’ın dört bir tarafına mama takviyesi yapıldı.

Bu arada ekipler, gelen ihbar sonucu bir kedinin nefes alışında sıkıntı olduğunu tespit etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan sevimli kedinin durumu şu an gayet iyi.