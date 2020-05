Altındağ Belediyesi 24 görev başında! Altındağ'a Gece gündüz yol Yapıyor - Haberler Ankara

Altındağ Belediyesi, ilçeye bir yandan yeni yollar kazandırırken bir yandan da mevcuttaki yolların kaldırım ve asfaltını yeniliyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokakların, caddelerin boş olmasını değerlendiren Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yollarda bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yollarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniledi. Bu süreçte ilçeye yeni yollar da kazandırılırken, bazı yollar da genişletildi.

Ayrıca kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Kaldırımlardaki bozuklukları onarak ekipler, yaya kaldırımlarını yayalar ve engelli vatandaşlar için daha güvenli hale getirdi. Altındağ'ın her mahallesine eşit hizmet götüren ekipler, çalışmalar kapsamında tonlarca asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

“24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ…”

Altındağ'ın her bölgesine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle yollarımız boş, caddeler ve sokaklar sakin, vatandaşlarımız evlerinde... Ama biz görev başındayız. Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ'ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen asfalt serim ve onarım, kaldırım yenileme işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 2 ayı iyi değerlendirdi ve çok hızlı bir biçimde çalıştı. İnşallah Altındağ'ın her noktasına hizmet götüreceğiz. Amacımız elbette ki daha güzel bir Altındağ..." dedi.

VATANDAŞ TALEPLERİ İLK SIRADA...

Vatandaşlardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Balcı, "Altındağ'da hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadan eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Altındağımızın her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Onarımını yaptığımız ve yenilediğimiz yollar sayesinde, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.