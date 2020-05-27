Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:57 TSİ- Gündem

Bakan Selçuk: “Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz” dedi.
mask

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı konusunda Ulusal Yeterlilik Belgesinin zorunlu olacağı bir sistemi getireceklerini açıkladı.

Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik kriterlerini hazırlama çalışmaları kapsamında, alanında uzman akademisyen, meslek elemanları, konuyla ilgili derneklerin ve Bakanlığın izni ile açılan Özel Aile Danışma Merkezilerinin temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay yaptıklarını belirten Selçuk, “Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Ulusal yeterlilik belgesine yönelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla, aile danışmanının mesleğini başarı ile icra etmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek. Bu mesleğe bir hizmet standardı getirilmiş olacak. Aile danışmanlarının bu mesleği yapabilmeleri ve sertifika alabilmeleri için sınav sistemi de olacak. Aile Danışmanlığı veren eğitim kuruluşlarının akreditasyonu çalışmalarını da yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak daha önce Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, işbirliği protokolü imzalandığını belirten Bakan Selçuk; Ulusal Yeterliliğin, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, aile danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik olduğunu ifade etti.

Selçuk, “Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Taslağı’nı paydaşlarımızla birlikte değerlendirdikten sonra, MYK teknik açıdan inceleyecek ve Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi nihai halini alacak” dedi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)

Bugün 11:57 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATO üyelerine müjde! Üyelere “Ankara Ticaret Akademisi” eğitimi verilecek mask
ATO üyelerine müjde! Üyelere “Ankara Ticaret Akademisi” eğitimi verilecek
Ankara'da Bayram namazı ‘kısıtlı’ kılındı mask
Ankara'da Bayram namazı ‘kısıtlı’ kılındı
Tüm Tedbirler Alındı! Ankara Ramazan Bayramına Huzur İçinde Giriyor mask
Tüm Tedbirler Alındı! Ankara Ramazan Bayramına Huzur İçinde Giriyor
27 Yıl Önce 33 Askerimiz Şehit Edilmişti! Hafızalardan Silinmeyen Hain Saldırı! mask
27 Yıl Önce 33 Askerimiz Şehit Edilmişti! Hafızalardan Silinmeyen Hain Saldırı!
Ankara kısıtlamanın ilk günün de sessizdi mask
Ankara kısıtlamanın ilk günün de sessizdi
İçişleri Bakanı Soylu, Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Ankara mask
İçişleri Bakanı Soylu, Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara

GALERİ

Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara mask
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları mask
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL