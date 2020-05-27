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Bakan Koca: “Dünyada ilk vakanın görüldüğü günlerden öncesine dönmek henüz mümkün görünmüyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünyada ilk korona virüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız” dedi.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 24.00’te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk korona virüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 11:58 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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