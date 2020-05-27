Nallıhan’da çıkan yangında 1 ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde gerçekleşti. Nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm müdahalelere rağmen evin tamamen kül olmasını engelleyemedi.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

(İHA)