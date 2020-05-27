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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
MSB:"Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz