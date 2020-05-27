Almanya 2. Bundesliga: G.Fürth: 0 - Osnabrück: 2

Almanya 2. Bundesliga’nın 28. hafta mücadelesinde Osnabrück, deplasmanda Fürth’ü 2-0 yendi. Karşılaşmanın 9. dakikasında David Blacha’nın golüyle öne geçmeyi başaran konuk ekip, soyunma odasına da bu sonuçla gitti. Maçın 53. dakikasında oyuna giren Niklas Schmidt, sahaya dahil olduktan 5 dakika sonra 58. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Bu sonuçla Greuther Fürth 37 puanla 8. sırada yer alırken Osnabrück ise 33 puanla 12. sıraya yükseldi.

(İHA)