Almanya 2. Bundesliga’nın 28. hafta mücadelesinde Osnabrück, deplasmanda Fürth’ü 2-0 yendi. Karşılaşmanın 9. dakikasında David Blacha’nın golüyle öne geçmeyi başaran konuk ekip, soyunma odasına da bu sonuçla gitti. Maçın 53. dakikasında oyuna giren Niklas Schmidt, sahaya dahil olduktan 5 dakika sonra 58. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Bu sonuçla Greuther Fürth 37 puanla 8. sırada yer alırken Osnabrück ise 33 puanla 12. sıraya yükseldi.
Bugün 12:01 TSİ- Spor
Almanya 2. Bundesliga: G.Fürth: 0 - Osnabrück: 2
Almanya 2. Bundesliga’nın 28. haftasında Osnabrück, deplasmanda Greuther Fürth’ü 2-0 mağlup etmeyi başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz