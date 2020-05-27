Galatasaray kuvvet depoladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde taktik çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig’de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarına perşembe günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz