Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:36 TSİ- Spor

Menajer Gürel Bergen: "Adnan Kovacevic’i Türkiye’ye getirmek istiyorum"

Polonya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerde futbolcu taraması yapan menajer Gürel Bergen, Bosna Hersekli futbolcu Adnan Kovacevic’e dikkat çekerek, "Bu futbolcuyu Türkiye’ye getirmek isterim. Bunun dışında Jose Kante ve William Remy de önemli potansiyeli olan isimler" ifadelerini kullandı.
mask

Korona virüs sonrasında Türkiye’nin transfer konusunda Balkanlara yöneleceğini söyleyen ve özellikle bu ülkelerde birçok futbolcunun temsilciliğini yapan menajer Gürel Bergen, Türkiye’ye getirmek istediği 3 ismi söyledi. Bosna Hersekli oyuncu Adnan Kovacevic’in yanı sıra Jose Kante ve William Remy’nin çok potansiyelli isimler olduğunu ifade eden Bergen, zamanı geldiğinde çıkaracakları farklı isimler olduğunu da sözlerine ekledi. Arnavutluk’ta oynayan forvet Kyrian Nwabueze’nin Türk futboluna çok uygun ve skorer bir isim olduğunu söyleyen Bergen, "Bu oyuncunun Türkiye yetkisini aldık. Çalışmamızı yapıyoruz. Bunun dışında başka oyuncularda var. Resmiyete döküldüğünde bunları açıklayacağız" dedi.

"FURGAN POLAT’IN POTANSİYELİ ORTADA"

Birçok Süper Lig takımının gündeminde olan Eskişehirsporlu Furgan Polat’la ilgili de konuşan Gürel Bergen, "Furgan için bu sezon içerisinde bazı kulüplerin girişimi oldu ancak transfer gerçekleşmemişti. Kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler var ama zor bir süreçten geçiyoruz, pandemi süreci bitip ligler oynanırken bu transferle ilgili tam kesin bir noktaya gelmiş oluruz. Furgan köklü ve büyük bir camiada yetişti. Eskişehirspor’un oyuncusu ve milli takımlarda da göre aldı. Bundan sonraki süreci birlikte planlayıp kendisi için en iyisi ne olacaksa, tercihini de o şekilde yapacağız. Bu Süper Lig takımları da olabilir yurt dışı da olabilir. Kendisi çok çalışkan, azimli, tam bir profesyonel. Hedeflerine ulaşma konusunda ise emin adımlarla ilerliyor. Bize düşen ise onun yanında olup doğru kararlar almasına yardımcı olmak" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Bugün 09:36 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fenerbahçe’de sanal bayramlaşma töreni yapıldı mask
Fenerbahçe’de sanal bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama mask
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama
Micic: "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var" mask
Micic: "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var"
Sneijder Galatasaray yolunda ! mask
Sneijder Galatasaray yolunda !
Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi mask
Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı mask
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar mask
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar

GALERİ

Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı mask
E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi mask
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi
YassıAda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor mask
YassıAda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor
Dağlardan 4 saatte 1 kilo toplanıyor! Kilosu ise dudak uçuklattı! mask
Dağlardan 4 saatte 1 kilo toplanıyor! Kilosu ise dudak uçuklattı!
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor! mask
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL