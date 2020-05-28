MSB: “3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” bilgisine yer verdi. Paylaşımda, hava harekatına ilişkin görüntülere de yer verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)