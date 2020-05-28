Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” bilgisine yer verdi. Paylaşımda, hava harekatına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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MSB: “3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz