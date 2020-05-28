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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı. 16 Haziran Salı Fenerbahçe Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe Aytemiz Alanyaspor Antalyaspor karşılaşmaları oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz