Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 378,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,50 liradan, 2 bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 514 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 436 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 456 liradan, bin 218 liradan alınan Yarım Ziynet bin 228 liradan ve 609 liradan alınan Çeyrek Ziynet 614 liradan satılıyor.

(İHA)