Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybetti. Endeks, 377,55 puan azalışla 104 bin 982,21 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,62 azaldı.

(İHA)