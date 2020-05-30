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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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“TDH LİDERİ SARIGÜL’ÜN ÜMRANİYE MİTİNGİ”

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, son günlerde basında yer alan parti kurma çalışmalarını ertelediği ve CHP’ye katılacağı yolundaki haberlere, Ümraniye’deki mitingde cevap verdi.

İHH GEMİLERİ YOLUNA DEVAM EDİYOR

Filistin’e ilaç, tıbbi malzeme vb. Insani yardım malzemesi taşıyan gemiler Kıbrıs’tan ayrıldı.

7 geminin 25 saatlik bir yolculuktan sonra yarın Gazze sularında olması bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa parlamentosundan gelecek olan milletvekillerininin geçişine izin vermediği için gecikme yaşanmıştı.

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OSMANLI ŞEHZADESİ VATANDAŞLIK İSTEDİ

Osmanlı Hanedan Vakfı, Kahire’de hayatını kaybeden Osmanlı hanedanı ailesine mensup şehzade Hasan Orhan Efendi için Mevlidi Şerif okuttu.

Beşiktaş Yıldız Parkı Çadır Köşkü’nde okunan Mevlide, Osmanlı Hanedanı’nın son şehzadelerinden Hasan Orhan Osmanoğlu ve ailesi de katıldı.

EUROVISION’DA 2’İNCİ OLAN MANGA YURDA DÖNDÜ

Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen 55. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi "We Could Be The Same (Aynı Olabiliriz)" adlı parçasıyla temsil eden ve 170 puan alarak ikinci olan Manga grubu yurda döndü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı’na gelen Manga grubunun üyeleri, TRT yetkilileri tarafından karşılandı.

(İHA)

Bugün 12:41 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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