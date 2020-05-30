Bugün 15:26 TSİ - Spor

Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’İN 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.