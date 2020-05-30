TFF Sağlık Kurulu, TFF 1. Lig Takım Doktorları ile online toplantı yaptı

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren UEFA’nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişi yapılması ile sona erdi.

(İHA)