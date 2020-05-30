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Bugün 15:36 TSİ- Spor

TFF Sağlık Kurulu, TFF 1. Lig Takım Doktorları ile online toplantı yaptı

TFF Sağlık Kurulu, korona virüs salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 16 TFF 1. Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.
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TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren UEFA’nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişi yapılması ile sona erdi.

(İHA)

Bugün 15:36 TSİ İHA İstanbul- Spor

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