TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleyen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla sürdürdükleri idmanı, dayanıklılık parkurlarıyla noktaladı.
Bugün 17:11 TSİ- Spor
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz