Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.

(İHA)