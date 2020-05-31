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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.

(İHA)

Bugün 13:51 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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