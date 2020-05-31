Etimesgut Belediyesi'nin 35 Tesisi 1 Haziran'da Yeniden Açılıyor - Haberler Ankara

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NİN 35 TESİSİ 1 HAZİRAN YENİDEN AÇILIYOR

Etimesgut Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapattığı tesislerini, yeni normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran tarihinde yeniden açıyor.

Etimesgut Belediyesi'nin 11 yaşam merkezi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 kreş ve gündüz bakımevi, 3 kütüphane, 2 hanımlar konağı, 9 spor tesisi kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor.

13 etiSEM Birimi ve 5 emekli konağının tedbirler kapsamında ileriki bir tarihte açılması planlanıyor.

EĞİTİM BİRİMLERİ VE EMEKLİ KONAKLARI AÇILMIYOR Meslek ve beceri eğitimi veren ve 13 şubesi bulunan Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredat proğramıyla birlikte yürütüldüğü için okulların açılmasıyla eğitime başlayacak. Belediyenin 5 emekli konağı da yine alınan tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

TEDBİRLER ALINDI Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan tesislerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tesislerin, ilaçlanarak dezenfekte edildiğini ve belirli aralıklarla dezenfektan çalışmalarının uygulanacağını kaydeden Demirel, "Biz gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi kişisel tedbirlerini alması çok önemli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları virüsün yayılımının azalmasında çok önemli bir etken. Personelimizi, kendilerinin ve vatandaşların kurallara azami özen göstermeleri konusunda uyarılarımızı yaptık. İnşallah yeni normalleşme sürecini başarıyla uygulayacağız. Tüm hemşehrilerimizden kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Etimesgut Belediyesi'nin hizmet vermeye başlayacak tesisleri şunlar:

Yaşam Merkezleri

Devlet Bahçeli Eğitim Spor Ve Yaşam Merkezi Engelsiz Yaşam Merkezi Atakent Sosyal Tesisleri Kent Konseyi Binası Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi Göktürk Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi Ahi Elvan Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi Güzelkent Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı Ziya Gökalp Tesisleri-Aile Akademisi Merkez Havuz ve Sosyal Tesisi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Zübeyde Hanım Kreş Ve Gündüz Bakımevi Eryaman 3. Etap Kreş Ahi Elvan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Güzelkent Aile Yaşam Merkezi Kreşi Devlet Bahçeli Tesisleri Kreşi

Kütüphaneler

Ahi Elvan Halk Kütüphanesi Atatürk Okuma Evi Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi

Spor Tesisleri Turan Spor Tesisleri Ülkü Spor Tesisleri Atatürk Şehir Stadı Atabey Spor Tesisleri Turkuaz Spor Tesisleri Tunahan Spor Tesisleri Ayyıldız Spor Tesisleri Atayurt Spor Tesisi Devlet Bahçeli Tesisleri Spor Merkezi