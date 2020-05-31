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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “Çocuk İstismarı Youtube’da” haberlerine açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çocuk İstismarı Youtube’da” başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.
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Yapılan açıklamada söz konusu içeriğin çocuklar tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilip ve savcılığa başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“’Çocuk İstismarı Youtube’da’ başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklarımızın üstün yararını gözetmek adına 7/24 internetteki problemli içerikleri tarıyor ve gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa konuyu intikal ettiriyoruz.

Bugün gündem olan youtube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur.

Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak; Bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz.”

(İHA)

Bugün 19:38 TSİ İHA Ankara- Gündem

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