Dortmund, Paderborn deplasmanında farka koştu: 6-1

Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund konuk olduğu Paderborn’u deplasmanda 6-1 devirdi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Dortmund, 54’te Thorgan Hazard ve 57’de Jadon Sancho ile 2-0 öne geçti.
Ev sahibi Paderborn, 72. dakikada Uwe Hümemeier’in penaltıdan bulduğu golle farkı 1’e indirdi. Dortmund, bu gole 2 dakika sonra Jadon Sancho ile cevap verdi.
Bu golden sonra rahat bir oyun sergileyen Dortmund, 85’te Achraf Hakimi, 89’da Schmelzer ve 90’da da Sancho’nun golleriyle mücadelenin skorunu ilan etti.
Bu skorla ligde ikinci sırada bulunan Dortmund puanını 60’a çıkarıp, zirve takibi sürdürürken, ligin son sırasında yer alan Paderborn ise 19 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz