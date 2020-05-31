Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:16 TSİ- Spor

Dortmund, Paderborn deplasmanında farka koştu: 6-1

Borussia Dortmund, konuk olduğu Paderborn deplasmanında 3 puanı 6 golle aldı. Jadon Sancho yaptığı hat-trick ile mücadeleye damgasını vurdu.
mask

Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund konuk olduğu Paderborn’u deplasmanda 6-1 devirdi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Dortmund, 54’te Thorgan Hazard ve 57’de Jadon Sancho ile 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Paderborn, 72. dakikada Uwe Hümemeier’in penaltıdan bulduğu golle farkı 1’e indirdi. Dortmund, bu gole 2 dakika sonra Jadon Sancho ile cevap verdi.

Bu golden sonra rahat bir oyun sergileyen Dortmund, 85’te Achraf Hakimi, 89’da Schmelzer ve 90’da da Sancho’nun golleriyle mücadelenin skorunu ilan etti.

Bu skorla ligde ikinci sırada bulunan Dortmund puanını 60’a çıkarıp, zirve takibi sürdürürken, ligin son sırasında yer alan Paderborn ise 19 puanda kaldı.

(İHA)

Bugün 21:16 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ahmet Nur Çebi: “Kulüpte 190 dava, 225 icra takibi var” mask
Ahmet Nur Çebi: “Kulüpte 190 dava, 225 icra takibi var”
Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi! mask
Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi!
Ozan Kabak’lı Schalke kayıplarda mask
Ozan Kabak’lı Schalke kayıplarda
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi mask
Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi
Beşiktaş tribünleri dolduracak! mask
Beşiktaş tribünleri dolduracak!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları

GALERİ

Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber mask
Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber
Kasrik Boğazı hassas alan ilan edildi! Hemen defineciler tahrip etti - Video Haber mask
Kasrik Boğazı hassas alan ilan edildi! Hemen defineciler tahrip etti - Video Haber
Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara mask
Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara
Altın Hırsızları Güvenlik kameralarına yakalandı - Video Haber mask
Altın Hırsızları Güvenlik kameralarına yakalandı - Video Haber
Sincan Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor - Haberler Ankara mask
Sincan Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Dezenfekte Ediyor - Haberler Ankara
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL