Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazandı. Endeks, 1.426,84 puan artışla 106 bin 947,32 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,54 değer kazandı.
Bugün 13:21 TSİ- Ekonomi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz