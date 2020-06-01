A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, 68. yaş günü için TFF’den kutlama mesajı geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" notu düşüldü.
Bugün 13:41 TSİ- Spor
TFF, Şenol Güneş’in doğum gününü kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz