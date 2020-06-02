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Bugün 09:31 TSİ- Sağlık

Türkiye tam üye olarak küresel ilaç endüstrisinde söz sahibi olacak

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Bu sayede ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu.
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2017 Kasım ayından beri Konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.

TÜRKİYE, TAM ÜYE OLARAK KÜRESEL İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Türkiye, bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak. Sağlık Bakanlığı TİTCK, ilaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini almış oldu. TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyinin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak.

Tam üyelik, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra uluslararası ticarete de olumlu şekilde yansıyacak.

TITCK 2018 yılında da Uluslararası İlaç Denetim Birliğine (PIC-s) tam üye olarak denetim alanındaki standartlarını uluslarası alanda tescil ettirmişti.

ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ

Uluslararası Uyum Konseyi (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) 1990 yılında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, yayınladığı kılavuzlar ile ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti etmek için dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluştur. Halihazırda tüm dünyada ilaç regülasyonlarını yayımlayan, düzenleyen ve yönlendiren temel kuruluştur.

(İHA)

Bugün 09:31 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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