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EPDK, akaryakıt sektörüne son uyarıda bulundu

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi, gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlenen akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından anbean titizlikle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları EPDK tarafından belirlenemese de kurum, indirim ve artışlar sonucu fiyat hareketlenmelerini tüketiciyi mağdur etmemek adına denetlemeyi sürdürüyor.

Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Kurum; geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı engellenmişti.

EPDK özellikle son aylarda özellikle de korona virüs süreci ile birlikte akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi mağdur eden hem de rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit etti.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün bütün oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın” dedi.

Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir” ifadelerini kullandı.

Katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında 5 krş/lt, diğer illerde 7 krş/lt gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nın sessiz kalmasını da kimse beklemesin” dedi.

Konu hakkında EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz”.

EPDK; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bütün dağıtım şirketlerine bir yazı göndererek fiyat marjlarının bir an evvel makul seviyeye çekilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 09:38 TSİ İHA Ankara- Gündem

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