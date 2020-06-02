Bugün 11:06 TSİ - Ekonomi

Bakan Pekcan: "En kötüsü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan: "Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.