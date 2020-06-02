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Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...

ATV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Esra Erol programında,18 yaşındaki genç lise öğrencisine yapılanlar herkesi şoka uğrattı. Genç kızın başından geçen inanılmaz olaylar milyonları gözyaşlarına boğdu.
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ATV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Esra Erol, her zaman olduğu gibi bu kez de reyting rekorları kırdı. Programda 18 yaşındaki genç lise öğrencisine yapılanlar herkesi şoka uğrattı. Genç kızın başından geçen inanılmaz olaylar milyonları gözyaşlarına boğdu.

Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı

Daha 18 yaşında olan Havvanur, henüz lise öğrencisi. Ailesinin onayını almadan kaçarak evlenen genç kız, ailesini hayretler içerisinde bıraktı. Utancından ailesinin yüzüne bile bakamayan Havvanur’un bir de hamile olduğu öğrenildi. Kızlarını uzun zamandır görmeyen aile duydukları karşısında dondu kaldı ve hiçbir şey söyleyemedi. Kaybolduğu zannedilen kızları aslında evden kaçmış evlenmiş ve bu olayın üzerine bir de hamile kalmıştı. Neredeyse kendisi çocuk yaşta olan Havvanur, tüm izleyiciler tarafından büyük tepki gördü.

Babası Canlı Yayında Kızını...

Genç kızın babasına sorulan soru herkesin akılını karıştırdı. Esra Erol, babaya şu soruyu sordu; “Kızınızı bulmak ve geri almak için elinizden gelenin fazlasını yapmışsınız. Gerek polis ekipleri olsun gerek kendiniz, kızınızın olduğu eve gitmişsiniz ancak kızınızı kaçıran adamlarla oturup pazarlık yapmışsınız. Bu ne demek oluyor?“ dedi. Sözlerine kaldığı yerden devam eden Esra Erol, “Kızınızı bulabilmek için canlı yayına katılma sebebiniz parayı alamamak mı? Ayrıca 60 bin TL’yi alma nedeninizi savunmanız da hiçbir açıklaması olamaz “ diyerek sözlerini tamamladı. Bu sözlere katılan ve hak veren seyirciler Kadir Bey’i suçlu buldu. Daha 18 yaşında bir lise öğrencisi olan genç kızın bu yaşta evlenmesi ve alıkoyulmasının hiçbir şekilde doğru olmadığı da düşünüldü.

Esra Erol’da programında yaşanan bu olay, büyük bir ders niteliği taşıması sebebiyle izleyenler tarafından sık sık paylaşıldı. Havvanur’la ilgili detayların ne olacağı, şuan ne durumda olduğu ve bunun gibi diğer durumlara dair herhangi bir net bilgi yok. Eğer Havvanur’a dair net bir bilgiye ulaşırsa sitemiz üzerinden sizlere bildirilecektir.
Esra Erol’da bu tarz olayların ardı arkası kesilmiyor ve her seferinde Twitter gibi sosyal ağlarda gündem olmaya devam ediyor. ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında ilk sırada yer alan Esra Erol’da programındaki tüm olayları görüntülemek, detaylara ulaşmak ve bununla birlikte özet / yeni bölümleri takip etmek adına sitemizde bildirimlere üye olabilirsiniz.

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Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
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