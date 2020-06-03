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Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları mayıs ayında bazda yüzde 1,36, yıllık bazda ise yüzde 11,39 arttı.
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(İHA)

Bugün 10:06 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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