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Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya’yı andı

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya’yı vefatının 20. yılında andı.
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Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya’yı vefatının 20. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

(İHA)

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