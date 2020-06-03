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Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir."
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(İHA)

Bugün 13:51 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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