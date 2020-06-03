Fenerbahçe’de Riva kampı sona erdi

Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs’tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek.
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