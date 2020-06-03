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Bugün 17:36 TSİ- Spor

Mustafa Cengiz taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Cengiz, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Dualar eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
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Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’den iyi haber geldi. Şişli’de bulunan özel bir hastanede geçirdiği mide ameliyatı sonrası tedavisi tamamlanan Cengiz, bugün taburcu edildi. Hastane çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, "Gördüğünüz gibiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Sabahtan yatsı namazına kadar dualar eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DURSUN BUĞRA: "ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİ"

Prof. Dr. Dursun Buğra da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Çok zorlu bir süreçten geçti. Arka arkaya iki önemi müdahale yapıldı ama çok şükür bugün sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurladık. Umarım bundan sonra da her şey yolunda gider. Zaten görevini de bırakmadığına şahit olduk hastanede yattığı süreçte. Bundan sonra da tekrar Galatasaray’ın başına daha sağlıklı, güçlü olarak dönecektir."

(İHA)

Bugün 17:36 TSİ İHA İstanbul- Spor

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