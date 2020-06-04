Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
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Bakanı Albayrak’tan “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi” paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz