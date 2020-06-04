Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25’lik değer kazandı. Endeks 273,66 puan artışla 109 bin 385,01 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.

(İHA)