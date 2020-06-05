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Bugün 13:18 TSİ- Asayiş

Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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(İHA)

Bugün 13:18 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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