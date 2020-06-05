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Başkent’te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Carmen Florentina A. isimli 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polisin, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışması sürüyor.
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Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak’ta kadın cinayeti yaşandı. Carmen Florentina isimli 46 yaşındaki kadın sokak ortasında en az 6 el ateş açılarak öldürüldü. Kimliği belirlenemeyen cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Saldırı esnasında olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerine ve polise haber verdi. Cinayet mahalline gelen 112 ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 1 kız çocuğu annesi olduğu belirlenen kadını yaşama döndüremedi. Öte yandan, Carmen Florentina A.’nın yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığı aldığı bilgisine de ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından, cadde üzerinde otopark işletmeciliği yapan Okan Kütoğlu, “Ben ilk başını görmedim. Birkaç el ateş edildikten sonra çıktım ve gördüm. Bir tane adam, 5 ya da 6 el ateş etti. Ondan sonra kadın yere düştü ve adam sırtı bana dönük şekilde uzaklaştı. Öncesinde bir kavga sesi de duymadım. 155’i aradım ve oraya gittim ondan sonra kadın olduğunu gördüm” dedi.

(İrfan Çalışkan - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Bugün 16:39 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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