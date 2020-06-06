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Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ...

Hafta sonları ve özel günlerde yaklaşık 2 buçuk aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla uygulanmadı. Kısıtlamanın olmadığını duyan Ankaralılar sıcak havanın keyfini spor yaparak çıkardı.
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11-12 Nisan tarihinden itibaren her hafta sonu ve özel günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu uygulanmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla “ Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı” sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından sıcak havayı da fırsat bilen Ankaralılar park, bahçe, spor kompleksi ve mesire alanlarına akın etti.

Ankara'da 2.5ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ...

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk defa uygulandığı 11-12 Nisan tarihinden bugüne kadar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da kısıtlama devam ettirildi.

Uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, yaş sınırlaması dolayısıyla 0-18 yaş arası ve 65 yaş üzeri tüm vatandaşlar için kısıtlama devam ediyor.

2 buçuk ay sonra hem sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması hem de ısınan havanın keyfini spor yaparak çıkartan Fatma, “Hafta sonları benim için hiç bitmek bilmeyen günlerdi. Çok mutluyuz. Bu belayla çok güzel başa çıktık inşallah devam da ederiz. Fakat rehavete kapılalım da istemiyorum. Hafife alınacak bir şey değil. Dünya çapında bu kadar insanın ölmesi azımsanacak bir şey değil. Hükümet bizi gevşek bıraktı ama biz kendi önlemlerimizi alarak hastalığa yakalanmamaya çalışacağız. Elimden geldiğince izinli zamanlarda dışarı çıkmaya gayret ettim ama bacaklar hamladı. Ben çok şikayetçi olmadım. Bizim sağlığımız içinse her şey, buna değer diyorum” ifadelerini kullandı.

Evde bireysel imkanlarla yapılan sporun, spor komplekslerinde yapılan sporla bir tutulmadığının altını çizen Cihan Fatih Özdemir, “Elimizden geldiği sürece evde kalmaya çalıştık fakat belli bir süreden sonra zor oluyor. Tabii bizlerin sağlığı için yapılıyor her şey. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten zor bir süreç Allah herkesin yardımcısı olsun. Evde spor yapmaya çalışıyorduk ama dışardaki kadar olmuyor. Çarşamba günü halı saha maçıyla spora başladık fakat bir hamlık hala hissediliyor” dedi.

(İHA)

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