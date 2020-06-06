Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kendi arasında 11’e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz