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Bugün 17:36 TSİ- Gündem

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, GÜVENLİK ZİRVESİNDE KONUŞTU

Başbakan Erdoğan, Asya’da İşbirliği Ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.

ANTALYA’DA HORTUM PANİĞİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde yüzlerce turistin denize girdiği plajda kısa süreli yağan yağmurun ardından hortum çıktı.

Fırtınanın etkisiyle şezlonglar ve plaj şemsiyeleri parçalandı.

BİN METRE ZİRVEDE KARTOPU OYNADILAR

Bitlis’in Ahlat ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı zirvesine tırmanan gezginler yaz

ve kış mevsimini birlikte yaşadı. Oldukça renkli geçen zirve yürüyüşünde ise günün anısına bol bol etkinlikler düzenlendi.

(İHA)

Bugün 17:36 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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