Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:36 TSİ- Ekonomi

Türk yazılımcılar kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdiler

Türk yazılımcılar temassız olarak pasaport ve kimlik sorgulanabilen uygulama geliştirdi. Uygulama, otel rezervasyonlarından, gümrük girişlerinde, havalimanından resmi işlemlere kadar kullanılabilecek düzeyde oluşturuldu.
mask

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sosyal mesafe ve teması azaltmak büyük önem taşıyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için temasın kesilmesi öneriliyor. Bu dönemde yerli bir firma, temassız olarak kimlik ve pasaport doğrulaması yapılabilen mobil uygulama geliştirdi. Türk yazılımcıların ortaya çıkardığı otel rezervasyonlarından, gümrük girişlerinde, havalimanından resmi işlemlere kadar kullanılabilecek uygulama kişisel verilerin korunmasını gözeterek işliyor. Kontrol edilen kimlik veya pasaport bilgileri entegre edilen sisteme gönderiliyor.

“DOĞRULAMA İŞLEMİ TAMAMEN TEMASSIZ OLARAK YAPILIYOR”

Geliştirici firma Sanalogi’nin Genel Müdürü Akif Akıncı, “Geliştirdiğimiz program NFCread adında ve yayında olan bir program. Bu uygulama ile kişiler kimse ile temas kurmadan doğrudan kimliklerini veya pasaportlarını okutarak ilgili firmalara aktarabiliyorlar. Fotokopi diğer işlemler de bu vesile ile ortadan kalkıyor. Programın ilgili firma veya kuruluş ile entegrasyonu sağlandıktan sonra kontrolü sağlayacak görevlinin, sadece yapacağı tek işlem kimlik veya pasaportun ön sayfasını telefona okutuyor. Devamında yine hiçbir temas kurmadan NFC özelliği ile çip içerisinden biyometrik fotoğraf gibi daha fazla bilgiyi cihaza alınıp ilgili firma veya kuruluşa aktarılabiliyor. Bu sayede alınan bilgi söz konusu evrağın sahte olmadığı anlaşılıyor” dedi.

Akıncı, kontrol edilen pasaport veya kimlik bilgilerinin Kişisel Koruma Kanunu gözetilerek cihazda tutulmadığını, entegre edilen firma veya kuruluşa gönderiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Akıncı, yerli imkanlarla geliştirdikleri uygulamanın, dünyadaki örneklerinden bu yönüyle fark taşıdığını vurguladı.

“10 KİŞİLİK YAZILIM EKİBİMİZLE ÇALIŞIYORUZ”

10 kişilik bir yazılım ekibiyle çalıştıklarından bahseden Akıncı, “6 yıldır bu tarz girişimlerle ilgili çalışıyoruz. Bu süreçte yararlı olabilecek bir program ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“BİR ÇOK KURUM VE KURULUŞLARLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ”

Şu sıralarda bazı özel kurum, banka ve GSM operatörleriyle görüşme halinde bulunduklarını anlatan Akıncı, “Programımız yerli girişim ve yazılım olmasından dolayı temas şartını ortadan kaldırmak isteyen meslektaşlarımız da bizimle iletişime geçmiş durumdalar. Onlar da müşterilerine bu hizmeti sağlayarak operasyonlarını gerçekleştirmek istiyorlar” dedi.

Söz konusu uygulama İOS ve android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

(İHA)

Bugün 10:36 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa ilk yarıda yükseldi - 5 Haziran 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 5 Haziran 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020
Market ciroları yüzde 50 arttı mask
Market ciroları yüzde 50 arttı
Borsa güne yükselişle başladı - 5 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 5 Haziran 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 5 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 5 Haziran 2020
Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali mask
Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

GALERİ

Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL