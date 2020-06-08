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Mamak hız kesmiyor! 1 Yılda Tam 22.700 metre...

Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yapılaşmalarla gelişimi büyük hızla devam eden Mamak’ta yol açım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahallelerde yol açım çalışmasına hız veren Mamak Belediyesi, hem kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sorununu çözüyor hem de hızla yol açma ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Mamak’ın gelişimine de katkı sağlıyor. Bir yıllık süreçte 22.700 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açım çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yollar açılıyor

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında bir taraftan yeni yollar açarken diğer yandan da hafriyat çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Şahap Gürler mahallesinde yeni yolların yapımına devam ediyor. Mamaklı vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi olmasının yanı sıra en hızlı büyüyen ilçeler arasında da ilk sırada. Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Bölge, mahalle, sokak ayrımı yapmadan Mamak’ta her yere hizmet götürüyoruz. İlçemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
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Bugün 11:12 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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