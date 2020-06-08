Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369,20 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 452 liradan, 336 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 340 liradan, 2 bin 376 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 396 liradan, bin 188 liradan alınan Yarım Ziynet bin 198 liradan ve 594 liradan alınan Çeyrek Ziynet 599 liradan satıldı.

(İHA)