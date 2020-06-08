İstanbul Kapalıçarşı’da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369,20 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 452 liradan, 336 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 340 liradan, 2 bin 376 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 396 liradan, bin 188 liradan alınan Yarım Ziynet bin 198 liradan ve 594 liradan alınan Çeyrek Ziynet 599 liradan satıldı.
Bugün 17:56 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz