İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7820 liradan alınan dolar, 6,7840 liradan, 7,5990 liradan alınan euro ise 7,6610 liradan satılıyor.
Bugün 09:26 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,7840 liradan, euro ise 7,6610 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz