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Bugün 09:26 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,7840 liradan, euro ise 7,6610 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7820 liradan alınan dolar, 6,7840 liradan, 7,5990 liradan alınan euro ise 7,6610 liradan satılıyor.

(İHA)

Bugün 09:26 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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