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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Koronavirüs Sürecini MHP Meclis üyelerine Anlattı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek koronavirüs sürecine ilişkin Sincan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, nazik ziyareti için Başkan Ercan’a teşekkür etti.
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BAŞKAN MURAT ERCAN, MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ VE GRUP BAŞKANVEKİLİ YILMAZ’LA KORONAVİRÜS SÜRECİNİ İSTİŞARE ETTİ

BAŞKAN ERCAN KORONAVİRÜS SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek koronavirüs sürecine ilişkin Sincan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, nazik ziyareti için Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek Covid-19 sürecinde belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

YARDIMLARIMIZ GEÇMİŞ YILLARA ORANLA KAT BE KAT ARTTI”

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ercan, “Koronavirüs sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşandı. Tüm sosyal yaşantımızı devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda sürece göre ayarladık. Bu süreçte belediyelere de ağır yük bindi. İşten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan, kendi işyeri olmasına rağmen çalışamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve hijyen koşullarının temin edilmesi için ekiplerimiz olağanüstü bir performans sergiledi. Vatandaşlarımıza yüzbinlerce maske dağıttık. Sadece Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardımlarımız geçmiş yıllara oranla kat be kat daha fazlaydı. Yardımlarımız bu süreçten sonra da devam edecek. Dezenfeksiyon faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etti. Bütün bu konuları konuşup istişare fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ercan, Cumhur İttiakı’nın süreçteki önemine vurgu yaptı. Başkan Ercan, “Cumhur ittifakı bugünden sonra daha da önemli bir kavram olarak devam edecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli ikisi de çok tecrübeli devlet adamları. Türkiye’nin istikbalini, geleceğini her şeyin önünde tutan iki lider. Dolayısıyla bu iki liderin gösterdiği hassasiyet bizim için en önemli yol gösterici durumunda. Biz onların bu hassasiyetine ne kadar katkı versek azdır. Maksimum katkıyı vermek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs sürecinin etkilerine değinen Yılmaz ise, “Tüm dünyada etkisi görülen koronavirüs Sincanımızı da etkiledi. Genel Başkanımızın özellikle bu konulara hassasiyetini biliyoruz. İlçe Başkanımız da zaman zaman Belediye Başkanımızla görüşüyor. Bugün de Başkanımız grubumuzu ziyarete geldi, geniş bir istişare yaptık. Grubumuzu ziyarete geldiği için Murat Başkanımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

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