Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Endeks 844,36 puan azalışla 108 bin 792 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 0,98 değer kaybetti.
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,77 düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz