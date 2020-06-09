Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Endeks 844,36 puan azalışla 108 bin 792 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 0,98 değer kaybetti.

(İHA)