Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Bugün 14:06 TSİ- Spor
Beşiktaş’ta N’Koudou sakatlandı
Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz