Bugün 02:05 TSİ- Siyaset
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi
Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz