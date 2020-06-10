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Bugün 02:05 TSİ- Siyaset

18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi

Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi.
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(İHA)

Bugün 02:05 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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