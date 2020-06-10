Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:26 TSİ- Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,33’lük yükselişle başladı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33’lük yükselişle başladı. Endeks, 363,25 puanlık artışla 109 bin 599,77 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.

(İHA)

Bugün 10:26 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa ilk yarıda düştü - 9 Haziran 2020 mask
Borsa ilk yarıda düştü - 9 Haziran 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 9 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 9 Haziran 2020
Borsa güne yükselişle başladı - 9 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 9 Haziran 2020
"Euroclear Bank ile mutabakata varıldı" mask
"Euroclear Bank ile mutabakata varıldı"
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa günü düşüşle tamamladı - 8 Haziran 2020 mask
Borsa günü düşüşle tamamladı - 8 Haziran 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor mask
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL