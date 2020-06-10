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Jandarma komandolardan ’Mehmet ’ türküsü

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri ’Mehmet’ türküsü eşiliğinde tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda ’Mehmet’ türküsü de yer aldı.

(İHA)

Bugün 11:24 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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