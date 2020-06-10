Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda ’Mehmet’ türküsü de yer aldı.
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Jandarma komandolardan ’Mehmet ’ türküsü
Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri ’Mehmet’ türküsü eşiliğinde tanıtıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz