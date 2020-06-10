Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 yükseldi. Endeks 678,45 puan artışla 109 bin 914 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,48 değer kazandı.

(İHA)