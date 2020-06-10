Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 yükseldi. Endeks 678,45 puan artışla 109 bin 914 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,48 değer kazandı.
Bugün 13:31 TSİ- Ekonomi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62 yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz